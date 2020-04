Maicon vê Rodrigo Caio como melhor zagueiro do País e exalta técnicos portugueses

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o zagueiro Maicon teve a sua passagem mais marcante pelo Brasil com a camisa do São Paulo, entre 2016 e 2017. Foi nesse período em que ele atuou ao lado de Rodrigo Caio, hoje no Flamengo e classificado por ele como melhor jogador da sua posição no País. "É o melhor zagueiro do futebol brasileiro", afirmou, em entrevista ao Fox Sports.

Maicon lembrou que Rodrigo Caio recebeu críticas, dentro do São Paulo e da torcida do clube, por um gesto de fair-play em clássico contra o Corinthians. Mas ele destacou ter sempre acreditado que o ex-companheiro recuperaria a confiança.

"O Rodrigo Caio foi um dos zagueiros com quem eu mais me entendi. É inteligente, rápido e tecnicamente muito evoluído. Todos nós sabíamos que, uma hora ou outra, ele iria dar a volta por cima", disse Maicon, que também exaltou a sua ligação com o São Paulo, esperando que o time encerre o seu jejum de taças, que vem desde a conquista da Copa Sul-Americana de 2012. "O São Paulo precisa ganhar um título urgente para que essa fase ruim acabe", acrescentou.

O zagueiro passou a maior parte da sua carreira no Porto, de 2009 a 2016. Ele foi treinado lá por Jesualdo Ferreira, hoje à frente do Santos e a quem ele também fez elogios. "Quem me levou pro Porto foi o Jesualdo Ferreira. É o meu pai português. Foi o cara que me deu a oportunidade para a vitrine do futebol. Gosto muito dele, conheço muito o método de trabalho dele, é um grande profissional", disse.

Maicon também exaltou Jorge Jesus e apontou que a série de títulos conquistadas pelo treinador à frente do Flamengo não o surpreende. "Ele é um cara taticamente perfeito. Eu acredito que, se o Flamengo conseguir manter ele, vai continuar em uma grande sequência de títulos", comentou.