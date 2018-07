Maicon volta a treinar, mas segue fora no São Paulo

Sem dores, Maicon não teve qualquer restrição para treinar no CT da Barra Funda nesta manhã e participou do tradicional rachão junto com o restante do elenco. Depois, ficou sob os cuidados do preparador físico Sérgio Rocha e fez um complemento com um exercício de mudança de velocidade e direção.

O meia, entretanto, ainda não volta à equipe para pegar o Figueirense, neste domingo, no Morumbi, porque está sem ritmo de jogo. O São Paulo ainda faz mais dois jogos no Brasileirão. Se vencer os catarinenses, entra em campo no outro fim de semana, contra o Sport, na Arena Pernambuco, apenas para cumprir tabela.