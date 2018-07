Maicosuel acelera recuperação, mas desfalcará novamente o Atlético-MG

O meia-atacante Maicosuel acelerou o seu processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, mas ainda não será no duelo desta quarta-feira com o Internacional, no Beira-Rio, pelas semifinais da Copa do Brasil, que ele poderá reforçar o Atlético Mineiro.

Nesta segunda-feira, o técnico Marcelo Oliveira divulgou a lista de relacionados para o duelo e não incluiu Maicosuel. O meia-atacante, porém, já está em fase final de recuperação de um estiramento na região posterior da coxa esquerda, tanto que realizou atividades físicas no campo sob a supervisão do fisioterapeuta Guilherme Fialho.

Maicosuel se lesionou em setembro e retornou ao time no duelo com a Ponte Preta em 1º de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando voltou a reclamar do problema. Assim, desde então vem desfalcando o Atlético-MG.

Além de Maicosuel, Marcelo segue sem poder contar com os também lesionados Dátolo, Carlos e Leonardo Silva. Além disso, Fred já defendeu o Fluminense na Copa do Brasil, por isso não poderá defender o time mineiro na competição, sendo substituído pelo argentino Lucas Pratto.

O Atlético-MG se reapresentou nesta tarde após superar o Figueirense no último domingo, mas os titulares realizaram apenas trabalhos regenerativos. Nesta terça-feira, o último treinamento antes do duelo com o Inter será realizado no CT do Grêmio.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o duelo com o Inter:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais: Carlos César, Fábio Santos, Leonan e Patric.

Zagueiros: Erazo, Gabriel, Edcarlos e Jesiel.

Volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso e Lucas Cândido.

Meias: Cazares e Otero.

Atacantes: Robinho, Lucas Pratto, Clayton, Luan e Hyuri.