Maicosuel celebra retorno e prevê dificuldades ao Atlético-MG no Paraguai

O meia Maicosuel é a novidade do Atlético-MG no Paraguai. Depois de quase dois meses de afastamento por causa de uma lesão muscular, o jogador está novamente à disposição do técnico Roger Machado para encarar o Libertad nesta quarta-feira, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo 6 da Libertadores.

"Foi uma boa recuperação. Demorou um pouco porque eu estava corrigindo alguns detalhes que precisavam ser corrigidos. Espero estar bem melhor fisicamente, mais forte e mais preparado, para ajudar o Atlético-MG nessa Libertadores", declarou o jogador.

A última partida de Maicosuel pelo Atlético-MG aconteceu no dia 25 de fevereiro, contra o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro. Na ocasião, o meia sofreu uma contusão muscular na coxa direita que vinha o afastando dos gramados. Após uma longa recuperação, então, ele finalmente voltou a ficar à disposição, e logo em um confronto tão importante.

"Libertadores é bem complicado. Vamos enfrentar um time de muita pegada, fora de casa, sabendo que não vai ser fácil, como nunca é na Libertadores. Mas estamos bem preparados, treinamos bem e vamos para lá jogar um jogo de igual para igual", projetou.

Com quatro pontos e dividindo a ponta da chave com o Godoy Cruz, o Atlético-MG pode se aproximar de uma vaga nas oitavas de final se bater o Libertad. Por isso, a ordem nesta quinta é buscar o triunfo, mesmo que fora de casa.

"Nosso maior objetivo é sempre a vitória. A gente sabe que não é fácil, principalmente jogando fora de casa na Libertadores, mas vamos nos preparar bem para entrar em campo bem concentrados e surpreender o adversário", comentou o atacante Fred.