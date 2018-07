Maicosuel comemora 'segunda chance' após grave lesão

"Deus me deu uma segunda chance. A parte boa foi poder conviver e ter mais afinidade com pessoas que me ajudaram muito. É um dever meu fazer essa gratidão se transformar em futebol lá dentro de campo. O Botafogo é a minha casa", afirmou.

O jogador não atuava desde o dia 22 de setembro, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, em confronto com o Vasco. As dúvidas sobre a possibilidade de voltar a jogar, o medo, incomodaram o atleta, que, segundo o departamento médico do clube, teve comportamento exemplar em sua recuperação.

"O jogador fica com a autoestima baixa após uma lesão grave. É como estar em um quarto escuro, você não sabe o que fazer, o que vai encontrar. Maicosuel foi guerreiro e tem nos ajudado muito", declarou o fisiologista Altamiro Bottino.