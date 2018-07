Maicosuel confirma negociações com São Paulo; Ceni desconversa

O meio-campista Maicosuel, do Atlético Mineiro, pode ser o próximo reforço do São Paulo. O jogador, que tem contrato até 2019 com o time de Belo Horizonte, confirmou em entrevista ao Fox Sports neste domingo, depois do empate em 0 a 0 com o Palmeiras no Allianz Parque, que o time paulistano está tentando acertar sua contratação.

"São Paulo e Atlético estão conversando. Agora não depende mais de mim", disse o meia. "Vamos ver. O que for melhor para mim e para o Atlético, tudo bem. Minha cabeça está tranquila, mas pode acontecer. Repeito muito a camisa do São Paulo, mas não tem nada confirmado. Por enquanto, vou defender a camisa do Atlético."

Em coletiva depois da derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, desconversou sobre a possível contratação de Maicosuel, mas elogiou o atleta. "Não faço parte da negociação. Isso é com a diretoria. Eu gosto do Maicosuel como jogador, o nome dele me agrada bastante."

O São Paulo pode perder até três titulares nos próximos dias. Luiz Araújo já foi vendido ao Lille e Thiago Mendes deve ter o mesmo caminho – o São Paulo não confirma o acordo. Junior Tavares, por sua vez, tem chance de atuar no Ajax.