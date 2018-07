Maicosuel deve jogar 45min em amistoso do Botafogo

Ele é um dos principais trunfos de Caio Júnior para o Brasileiro. Nesta quinta, em treino tático no Engenhão, o técnico escalou o meia Thiago Galhardo e o atacante Alex entre os titulares, num claro sinal de que deve deixá-los no time para a estreia do Botafogo no Brasileiro, dia 22, contra o Palmeiras, em São José do Rio Preto.

Maicosuel deve se revezar com Cidinho, de apenas 18 anos, e que não liga se ser reserva do jogador que é a principal esperança do Botafogo no Brasileirão. "Se tiver que ficar no banco para o Maicosuel, é claro que vou ficar. Sempre fui fã dele, me inspirei muito. Foi um espelho para mim. Gosto que ele pega a bola e parte para cima, sem medo de errar, driblando", comenta o jovem, que revela como deve atuar.

"Vamos tentar fazer um bom jogo no sábado. Vou cair mais pela esquerda, Caio pela direita e Thiago Galhardo centralizado. Caio Júnior me pede para jogar como se estivesse nos juniores, onde fui campeão na Taça Guanabara. A posição é a mesma. Estou solto e alegre", garante Cidinho.