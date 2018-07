Maicosuel e Aderllan serão relacionados para jogo contra o Cruzeiro

O técnico Dorival Junior confirmou que o meia Maicosuel estará na lista dos 23 relacionados do São Paulo para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece no próximo domingo, às 11h, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, que havia jogado apenas uma partida desde que chegou ao São Paulo, poderá fazer seu retorno depois de quase dois meses em que tratou uma tendinite na coxa direita.

"Ele já disse que está se sentindo melhor, mais solto nos movimentos e eu perguntei a ele se tinha condições de jogar. Ele disse que sim, talvez não de um jogo todo, mas tem condições. Portanto, estará relacionado", disse o treinador, em coletiva de imprensa no CT da Barra Funda, depois dos treinos desta sexta-feira.

No último domingo, depois da derrota para o Bahia por 2 a 1 em Salvador, Dorival havia dito que Maicosuel ainda teria mais 15 dias de trabalho de recuperação para poder entrar em campo novamente.

Outro nomes confirmados pelo técnico Dorival Junior na lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro é o do atacante Gilberto, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, do zagueiro Aderllan, que chegou ao São Paulo emprestado pelo Alavés, da Espanha, no dia 20 de julho e poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor. Há pelo menos duas semanas, o jogador treina sem restrições e vinha aprimorando a forma física para poder entrar em campo.