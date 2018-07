Maicosuel e Jô ficam fora de treino e se tornam dúvidas no Atlético-MG O técnico Levir Culpi ganhou mais duas dores de cabeça para preparar o Atlético Mineiro para as próximas rodadas do Brasileirão. Ainda abatido pela queda na Copa Libertadores, na noite de quarta-feira, o treinador ficou sem o atacante Jô e o meia Maicosuel no treino desta quinta-feira, no CT do Grêmio, em Porto Alegre.