Maicosuel e Thiago Mendes são dúvidas no São Paulo contra o Sport

O volante Thiago Mendes e o meia Maicosuel ainda estão fora de combate no São Paulo e são dúvidas para a viagem para o Recife, onde o time enfrentará o Sport, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, ambos não treinaram no campo, o que diminui a chance de serem convocados para o duelo.

Maicosuel foi contratado do Atlético Mineiro na semana passada e no dia seguinte que foi apresentado já entrou em campo para enfrentar o Vitória. Atuou 45 minutos, saiu no intervalo e foi entregue ao departamento médico. Ele tem um problema crônico no púbis, algo que os médicos do São Paulo dizem ser normal entre os atletas, mas por ter um desequilíbrio muscular entre uma perna e outra está sendo preparado para estar 100%.

Já Thiago Mendes, que seria titular contra o Vitória, torceu o joelho direito um dia antes do duelo e voltou para o departamento médico de onde havia acabado de sair por causa de um edema no mesmo local. Caso volte a treinar esta semana, pode ser que esteja à disposição para o confronto contra o Atlético Mineiro, no domingo.

As boas notícias do São Paulo são os retornos dos volantes Araruna e Wesley, que desde o último sábado já estão treinando com o grupo e podem ser relacionados para a partida contra o Sport. Ambos estão recuperados de estiramentos musculares na coxa, mas ainda não se sabe se vão ser titular para o duelo no Recife.