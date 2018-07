Maicosuel faz autocrítica e admite que ainda não brilhou pelo Atlético-MG

"Ainda tenho mais quatro anos de contrato e espero cumprir. Ainda tenho muita coisa a fazer pelo Atlético, muitos títulos para ganhar. Espero jogar melhor do que venho jogando até porque a minha autocrítica é muito grande, sei que estou mal ainda, que preciso evoluir muito", disse.

Nesses 12 meses no Atlético-MG, Maicosuel foi reserva durante quase todo esse período. O meia-atacante, porém, não questiona a opção do técnico Levir Culpi, admitindo que ainda precisa evoluir e ser mais regular para conquistar a titularidade.

"O Levir está sendo coerente, está me dando oportunidade, venho entrando em quase todos os jogos e depende de mim. Tenho que entrar e fazer coisas boas para que essa oportunidade de sair jogando venha também. Então, tenho que chegar focado, fazer bons jogos, entrar bem para que essa oportunidade possa chegar e eu possa agarrá-la", afirmou.

Reserva nas últimas partidas do Atlético-MG, Maicosuel pode receber uma oportunidade como titular no próximo sábado, quando a equipe vai encarar o Flamengo, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante torce para ser escalado e garante que as dimensões do gramado do mítico estádio podem ajudá-lo a ter uma boa atuação.

"Se o Levir quiser contar comigo, estou aqui. Quero jogar, quero ajudar, ainda mais no Maracanã, um campo onde tenho boas lembranças. Pelas dimensões que o Maracanã tem e pelas minhas características, é um campo que me ajuda muito, por ser maior. Então, estou aqui. Se o Levir optar por me colocar, vou dar o meu máximo e procurar agarrar essa oportunidade da melhor forma possível", comentou.