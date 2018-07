Maicosuel mostra alegria em seu retorno ao Botafogo

Maicosuel sofreu grave lesão no joelho e não jogava desde o último mês de setembro. Não à toa foi ao chão e às lágrimas quando fez um gol que de pouco vale para o clube, mas que tem grande importância pessoal. "Foi na minha família em que me apoiei nos momentos mais difíceis dessa recuperação e, assim, quis descansar ao lado da minha mulher e da minha filha", disse o jogador, que passou o domingo do Dia das Mães em casa, celebrando o seu retorno aos gramados.

O Botafogo faz mais um amistoso antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras - dia 22, em São José do Rio Preto (interior de São Paulo). No próximo sábado, jogo contra o América-MG, em Juiz de Fora. Depois, viaja para Porto Feliz, em São Paulo, onde treina por uma semana. "É um bom local para a gente treinar e acertar os últimos detalhes antes da estreia no Brasileiro. Espero que os reforços cheguem durante esse período para que possam se ambientar ao time", disse o técnico Caio Júnior.