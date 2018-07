Maicosuel promete temporada de sucesso no Botafogo O meia Maicosuel enfrentou dificuldades no Botafogo em 2011. Com uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo ainda em 2010, o jogador desfalcou a equipe nos primeiros meses do ano e, quando se recuperou, não conseguiu se firmar na equipe. Agora, porém, o jogador está confiante em ter uma temporada de sucesso, longe das contusões.