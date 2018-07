Maicosuel revela ansiedade e projeta Atlético-MG ofensivo em final com Cruzeiro

O meio-campista Maicosuel, do Atlético Mineiro, comemorou o descanso proporcionado pelo técnico Roger Machado na goleada por 5 a 1 sobre o Sport Boys, na Bolívia, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores - a vitória praticamente garantiu o time nas oitavas de final da competição continental. O jogador enfatizou a importância da folga para que a equipe possa estar em totais condições físicas para a decisão do Estadual contra o Cruzeiro.

"Ele (Roger Machado) colocou outros jogadores que estavam em melhores condições para poder jogar. A gente vem de uma sequência de jogos e o desgaste é muito grande pelo tempo que a gente tem entre um jogo e outro. Deixou (o técnico) bem claro que não poupou, mas colocou as peças que achava estarem menos cansadas. Agora, para o domingo, ele tem o grupo todo bem descansado para poder entrar 100% para essa final", garantiu Maicosuel.

O meia revelou que o time atleticano vai ter uma postura ofensiva contra o rival, apesar de ter a vantagem de atuar pelo empate na decisão - o Atlético teve a melhor campanha na fase de classificação do torneio.

"Sem dúvida (o time buscar a vitória). É o jogo mais importante do ano. A gente sabe a importância que tem no decorrer do ano esse título. Então, a gente vai brigar com unhas e dentes. Sabemos que é um clássico e que a pressão é muito grande. Sabemos que o Cruzeiro é um time muito rápido, que tem uma transição muito boa, e a gente tem que procurar minar isso. Dentro de casa, vamos procurar marcar sob pressão", analisou.

Maicosuel, um dos jogadores que não esteve em campo contra a equipe boliviana, também demonstrou muita motivação e ansiedade em relação à final da competição estadual. "Eu sempre sinto (ansiedade). Além de ser uma decisão, é um clássico, um jogo que para a cidade. A gente sabe da possibilidade de entrar para a história do clube com títulos".

O segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro será disputada no estádio Independência, às 16 horas deste domingo. Como mandante, o Atlético terá a maioria da torcida a seu favor. Os cruzeirenses terão apenas 10% dos ingressos à disposição.

O elenco alvinegro se reapresentou nesta quinta-feira na Cidade do Galo, centro de treinamento do clube, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O clima era de descontração. O atacante Fred levou a filha Júlia para o gramado. Os atletas que jogaram na última quarta, na Bolívia, fizeram trabalhos regenerativos. Os demais participaram de atividades com Roger Machado.

A equipe atleticana voltará aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, quando o treinador deverá ter todo o grupo à disposição para montar a equipe que enfrentará o Cruzeiro.