Maicosuel se despede do Atlético-MG e fará exames no São Paulo

O meia Maicosuel chega à capital paulista nesta quarta-feira para realizar exames médicos no São Paulo e deve ser anunciado como novo reforço do clube. Ele estava no Atlético-MG e foi contratado por cerca de R$ 4 milhões. Assinará um vínculo por três anos. "Ele chega pela manhã, faz exame e aí é bola pra frente", afirmou Lê, que é empresário do jogador.

O atleta rescindiu contrato com o Atlético-MG nesta terça-feira e postou um texto em sua conta pessoal na rede social Instagram. "Encerrando hoje um ciclo importante da minha carreira e escrevendo para registrar o meu agradecimento ao Clube Atlético Mineiro por esses dois anos que passei aqui. Foram quatro títulos, muitas alegrias, histórias para contar, mas agora chegou a hora de partir para uma nova etapa."

Aos 30 anos, o jogador deve receber um salário equivalente ao que recebia no Atlético-MG, próximo do teto salarial do time do Morumbi. "Sei que no futebol, como na vida, é difícil agradar a todos, mas fico feliz por saber que existem pessoas que reconhecem o esforço e vontade que sempre tive de ajudar o clube em todas as vezes que estive em campo", continuou Maicosuel, em sua carta de despedida.

No Atlético-MG, ele disputou 87 partidas e marcou nove gols. Mas perdeu espaço na equipe com a forte concorrência e passou a ser reserva. Agora, prestes a ser anunciado em uma nova agremiação, ele espera ajudar o time e pode ser uma opção para substituir o atacante Luiz Araújo, que foi liberado pelo São Paulo para acertar com o Lille, da França, e não joga mais pelo tricolor.