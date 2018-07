Maicosuel se emociona e agradece a confiança de Dorival no São Paulo

Autor do gol da vitória de virada do São Paulo sobre o Atlético-PR por 2 a 1, o atacante Maicosuel se emocionou ao final da partida. O jogador, que fez apenas seu quarto jogo com a camisa tricolor, agradeceu ao apoio do técnico Dorival Júnior e projetou ajudar ainda mais a equipe no Brasileiro.

+ Com heróis improváveis, São Paulo vira sobre o Atlético-PR e se afasta do rebaixamento

"Agradeço a confiança que o Dorival vem me passando. Quando eu não jogo, óbvio que fico chateado, mas estamos conversando, pois tenho que recuperar minha forma física e retribuir aqui dentro (no campo)", disse o atacante, que entrou no decorrer da segunda etapa.

Maicosuel foi contratado em junho, mas sofreu com lesões musculares e por causa disso, foi pouco utilizado por Dorival Júnior. No período em que ficou afastado dos treinos, ele conversou com a diretoria e pediu para não receber salários até que se recuperasse. A atitude foi bem aceita entre os diretores e a comissão técnica.

"A gente fica chateado, porque as lesões estão me atrapalhando de jogar no São Paulo. Tenho que trabalhar com a ajuda de todos, que vamos dar a volta por cima. Esse grupo não merece estar onde está e vamos tirar ele dessa situação, se Deus quiser", projetou o atacante.

+ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Com a vitória deste sábado, o São Paulo chegou aos 34 pontos e o 11º lugar na classificação. Na próxima rodada, o time de Dorival visita o Fluminense, no Rio de Janeiro, na quarta-feira.