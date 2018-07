Maicosuel treina entre os titulares no Botafogo

Maicosuel foi escalado no meio-campo ao lado de Arévalo, Marcelo Mattos e Thiago Galhardo, recém-chegado ao clube, no treino realizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O técnico Caio Júnior montou o time com: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Cortês; Arévalo, Marcelo Mattos, Thiago Galhardo e Maicosuel; Caio e Alex.

Se for confirmado, Maicosuel disputará sua terceira partida com a camisa do Botafogo, após se recuperar da grave lesão sofrida em setembro do ano passado, no meio do Brasileirão. Em preparação para o campeonato, o meia participou dos amistosos contra Friburguense e América-MG nas últimas semanas.

SEEDORF - O presidente Maurício Assumpção e o vice de futebol André Silva voltaram otimistas da Itália, onde tiveram uma reunião de quase quatro horas com o holandês Seedorf e fizeram uma proposta para contratá-lo, na terça-feira.

Segundo os dirigentes, o meia do Milan ficou interessado no projeto apresentado por eles e chegou a pedir informações sobre o técnico e a forma de atuar da equipe. No entanto, o Botafogo terá de superar concorrência das mais ferrenhas. Clubes da Inglaterra, Rússia, Turquia e Catar, além do Corinthians, também cortejam o jogador.

Enquanto isso, a diretoria continua trabalhando nas questões domésticas, entre a vinda de nomes como Gilberto, do Cruzeiro, e a permanência de Marcelo Mattos, que tem contrato por empréstimo até o fim de junho. "Vou ficar no Botafogo. Sei que vai demorar bastante para resolver, talvez só aconteça no fim do empréstimo, mas sei que vou ficar", aposta Mattos, que tem contrato até 2012 com o Panathinaikos, da Grécia.