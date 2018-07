Maicosuel treina, mas ainda fica fora no Atlético-MG

A volta de Maicosuel aos gramados está cada vez mais próxima, mas ainda não acontecerá nesta quinta-feira, diante do Fluminense, no Maracanã. O jogador, que se recupera de grave contusão muscular, até participou do treino do Atlético-MG nesta quarta, mas ficou de fora da lista de relacionados para o duelo pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Maicosuel participou normalmente do rachão promovido por Levir Culpi, seu primeiro treino com bola ao lado dos companheiros desde a lesão no adutor da coxa esquerda sofrida ainda no fim de agosto. Mas a comissão técnica achou melhor não escalá-lo contra o Fluminense, até para que ele recupere o ritmo de jogo.

Se Maicosuel ainda não vai para partida, o atacante Cesinha viajará pela primeira vez com o elenco. Recém-contratado pelo Atlético-MG junto ao Bragantino, o jogador foi apresentado na terça e já nesta quarta Levir Culpi o relacionou. Em meio a tantos desfalques por lesão, o atleta vira mais uma opção para o setor ofensivo diante do Fluminense.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Uilson

Laterais: Alex Silva, Marcos Rocha

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson, Tiago

Volantes: Eduardo, Leandro Donizete, Pierre, Josué

Meias: Dátolo, Dodô

Atacantes: Luan, Guilherme, André, Carlos, Cesinha, Jô