Maicosuel volta a treinar após um mês e reforça o Atlético-MG na Copa do Brasil

O técnico Marcelo Oliveira ganhou um reforço importante para tentar confirmar a classificação à final da Copa do Brasil. O meia Maicosuel voltou a treinar com o elenco nesta segunda-feira, um mês depois de sofrer lesão muscular na coxa esquerda durante uma partida do Brasileirão contra a Ponte Preta.

O meia-atacante foi liberado pelo departamento médico do clube e treinou normalmente com os companheiros nesta segunda-feira. Após uma temporada emprestado ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, ele voltou ao Atlético em julho e logo se tornou titular. Desde que se machucou, o venezuelano Otero ganhou espaço.

No treino desta tarde, porém, Marcelo Oliveira não esboçou o time vai pegar o Internacional, quarta-feira, no Mineirão. Só foram a campo os jogadores que não atuaram diante do Flamengo, sábado, pelo Brasileirão.

Como o Atlético venceu por 2 a 1 em Porto Alegre, no jogo de ida, pode perder até por 1 a 0 no Independência. Apesar da liberação de Maicosuel, o técnico Marcelo Oliveira segue com os desfalques do lateral-direito Marcos Rocha, do zagueiro Leonardo Silva, do meia Dátolo e do atacante Carlos, todos no departamento médico. Rafael Carioca, que não pegou o Flamengo por causa de problemas pessoais (o avô faleceu), deve voltar ao time.