Maicosuel volta a treinar e deve reforçar Botafogo O meia Maicosuel, que não atuou na derrota para o Internacional, no último domingo, por causa de uma torção no tornozelo esquerdo, voltou a treinar nesta quarta-feira no Botafogo. Com mais três dias de preparação para a partida contra o Atlético-MG, marcada para domingo, em Sete Lagoas (MG), a expectativa é de que ele possa jogar.