Maidana diz que vitória do Atlético-MG sobre o líder 'foi um divisor de águas'

O zagueiro Iago Maidana viu a vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo por 1 a 0 como o início de uma nova fase da equipe no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira ele disse que os jogadores entraram em campo mais motivados após o discurso de Ricardo Oliveira e agora a expectativa é de lutar para chegar ao topo da tabela.

"Todo o Brasil viu a declaração do Ricardo Oliveira. Todo mundo se espantou. A gente deu os parabéns pela forma como conseguiu colocar muito bem as palavras. Isso motivou a gente, entramos com espírito diferente. A partir de agora tem que continuar sendo assim. É o Atlético que está em campo", disse.

O desempenho da equipe de uma maneira geral chamou a atenção de Maidana. O jogador admitiu que o Atlético vinha alternando altos e baixos na competição. Mas agora ele acredita que o elenco está com outra postura, mais confiante. "Essa partida foi um divisor de águas para a gente", afirmou.

"Uma vitória como essa dá muita confiança. A gente vinha de alguns resultados não tão bons, de atuações razoáveis. Vimos que temos capacidade para chegar lá em cima. Vamos lutar para conquistar os objetivos dessa temporada", disse.

O Atlético-MG ocupa a sexta colocação na tabela, com 38 pontos e agora ficou a oito de distância da ponta - o Inter lidera com os mesmos 46 pontos do São Paulo, que caiu para o segundo lugar por ter pior saldo de gols (17 a 16). A equipe mineira volta a campo para enfrentar o Atlético-PR, na segunda-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

PREOCUPAÇÃO COM O CLÁSSICO

Maidana está pendurado com dois cartões amarelos e admitiu que terá certo cuidado em não receber o terceiro e, por consequência, ser suspenso da próxima partida. Isso porque na sequência, o Atlético-MG terá o duelo contra o Cruzeiro no domingo, dia 16, no Mineirão, pela 25ª rodada. Será o primeiro clássico do zagueiro.

"Sou movido a motivação. Ficaria muito triste de ficar de fora do clássico. Mas se tiver que tomar amarelo para evitar um gol, não tem o que fazer. Mas vou tomar todo cuidado para poder disputar o clássico, que vai ser meu primeiro e é sempre um jogo bom para jogar", finalizou.