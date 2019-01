Maidana e Zé Welison assinam novos contratos com o Atlético-MG

Emprestados ao Atlético Mineiro até o fim de 2018, o zagueiro Iago Maidana e o volante Zé Welison vão permanecer no clube na temporada 2019. Nesta segunda-feira, a equipe mineira comunicou que ambos, agora livres do vínculo com seus times anteriores, firmaram contratos em definitivo.

Maidana chegou ao Atlético-MG no início de 2018, cedido pelo São Paulo, clube com o qual o zagueiro rescindiu seu vínculo, fruto de acordo com o time mineiro. O jovem, de 22 anos, havia se destacado pelo Paraná na Série B de 2017 e terminou a última temporada como titular da equipe, tendo disputado 26 partidas pelo clube. Agora, então, assinou um contrato válido até dezembro de 2022.

"Estou muito feliz por essa renovação. Vamos juntos até o final e, se Deus quiser, com uma história de muitos títulos e conquistas", disse Maidana, que terá a concorrência dos recém-contratados Réver e Igor Rabello na briga para manter a titularidade no Atlético-MG em 2019.

Zé Welison, de 23 anos, chegou ao Atlético-MG em junho de 2018, cedido por empréstimo pelo Vitória. O vínculo do volante com o time baiano chegou ao fim, o que permitiu que ele assinasse com o clube mineiro até dezembro de 2023. Embora não tenha conquistado o status de titular, defendeu o time em 15 jogos no ano passado.

Com Maidana e Zé Welison à disposição do técnico Levir Culpi, o Atlético fará a sua estreia oficial na temporada 2019 em 20 de janeiro, quando receberá o Boa, no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.