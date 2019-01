Maidana elogia treinos e prevê Atlético-MG forte no início da temporada

A semana de treinos do Atlético-MG, como parte da pré-temporada em preparação para o Campeonato Mineiro e a fase prévia da Copa Libertadores, foi encerrada na manhã deste sábado com um trabalho físico na Cidade do Galo. O zagueiro Iago Maidana elogiou a preparação física da equipe e garantiu, em tom otimista, que o Atlético estará forte nesta temporada.

"É um trabalho importante. A gente ganha resistência para o resto do ano, já que teremos muitas competições para disputar esse ano. É um trabalho que fortalece o grupo, fortalece a musculatura, para que a gente chegue firme nas competições porque garanto que vamos chegar nas cabeças nos grandes campeonatos", declarou Maidana, que terá maior concorrência na zaga neste ano, já que Réver e Igor Rabello foram contratados.

O time de Levir Culpi estreia no torneio estadual no dia 20, domingo, às 17 horas, contra o Boa, no Independência. Na última temporada, o Atlético-MG foi vice-campeão. O arquirrival Cruzeiro ficou com o título.

"Tem a ansiedade, mas, acima de tudo, o pensamento de que essa preparação é muito importante. A comissão técnica está lidando bem com isso, a gente sente que o grupo já está bem condicionado, fisicamente muito bem depois de ter voltado das férias", disse o defensor. "Então, agora é só estrear bem, que é importante, com vitória, para que o ano seja bom", completou.

Os jogadores folgam neste domingo e retornam às atividades na segunda-feira, início da última semana de treinos antes da estreia no Campeonato Mineiro.