Maikon Leite e João Denoni devem ganhar chance no Palmeiras

Entre chegadas e saídas de jogadores, o Palmeiras contará com "reforços" bem conhecidos pela torcida na reapresentação do elenco, no dia 7 de janeiro, na Academia de Futebol. Nove atletas que estão emprestados deverão voltar e dois deles parecem com boas chances de permanecer no grupo. Casos do volante João Denoni e do atacante Maikon Leite.

A dupla aparece como os que têm mais chances de ser aproveitados. Correndo por fora, aparece na lista, o meia Tiago Real. Os outros seis atletas, não devem ficar, casos do lateral-direito Ayrton, dos zagueiros Luis Gustavo e Tiago Alves, do meia Patrik e dos atacantes Vinicius e Caio.

O volante João Denoni, revelação do clube, fez uma boa Série B pelo Oeste e tem grandes chances de ser reintegrado, até porque, para sua posição o clube conta apenas com Renato, Bruninho (que pode ser emprestado) e os recém-chegados, Amaral e Andrei Girotto. O garoto apareceu bem no Alviverde em 2012, mas fez parte do time rebaixado no Campeonato Brasileiro e por isso deixou o clube.

Já Maikon Leite teve grande temporada no Atlas-MEX e o clube mexicano tentou sua contratação, mas não conseguiu pagar o que o Palmeiras pediu. Dentre outros feitos, o jogador marcou o gol que garantiu a equipe na próxima edição da Libertadores. Assim como os demais atletas, sua permanência no clube depende do aval do técnico Oswaldo de Oliveira, mas a tendência é que ele seja reintegrado.

Quanto ao meia Tiago Real, ele estava no Goiás e pode ficar, pelo menos no começo do trabalho de Oswaldo de Oliveira. Dos que estão retornando de empréstimo, o único que tem contrato chegando ao fim é o meia Patrik. Seu vínculo vence em março de 2015 e não será renovado.

Confira a lista dos principais jogadores que voltam de empréstimo, onde estavam e até quando vai o contrato com o Palmeiras.

Ayrton - lateral-direito (Vitória) – 2/1/2016

Luiz Gustavo - zagueiro (Vitória) – 31/10/2017

Tiago Alves - zagueiro (Ponte)- 31/12/2015

João Denoni - volante (Oeste)- 30/6/2017

Patrik - meia (Paraná) – 18/3/2015

Tiago Real - meia (Goiás) – 31/12/2016

Caio - atacante (Portuguesa) – 31/12/2016

Maikon Leite - atacante (Atlas-MEX) – 23/6/2016

Vinícius - atacante (Vitória) – 8/9/2017