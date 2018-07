Maikon Leite enaltece compromisso com o Santos

"Tenho contrato com o Santos Futebol Clube até o dia 23 de junho de 2011 e a preferência de renovação é do próprio Santos, time pelo qual tenho grande carinho e respeito", afirmou o atacante, por meio de sua assessoria de imprensa.

Negando que estivesse próximo de fechar com o Palmeiras, Maikon Leite explicou que está focado na disputa da Copa Libertadores, com o Santos. "Penso exclusivamente em minha apresentação no dia 3 de janeiro na cidade de Santos e em jogar o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores", acrescentou.

"Fico lisonjeado com o interesse de grandes clubes como Palmeiras, Corinthians e Atlético-PR no meu futebol, mas nesse momento reitero meu compromisso com o time da Baixada Santista", completou Maikon Leite.