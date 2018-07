Maikon Leite espera por oportunidades no Palmeiras

O atacante Maikon Leite é uma das novidades do Palmeiras na temporada. Embora já seja um velho conhecido do torcedor, ele retornou ao clube após passagem de sucesso pelo Atlas, do México. O técnico Oswaldo de Oliveira disse que quer contar com o jogador, mas Maikon Leite admite que só ficará mais "tranquilo" quando tiver a certeza que está na lista dos 28 jogadores inscritos para a disputa do Campeonato Paulista.

"Meu nome estando entre os 28 já dou uma respirada boa. A disputa é grande. Tem meninos subindo também e espero fazer parte da lista do Paulista", disse o atacante, titular nos dois amistosos realizados na temporada - contra o Shandong Luneng e Red Bull Brasil -, mas nesta terça-feira, ele treinou entre os reservas. Dudu foi seu substituto.

No início do ano, o atacante era dado como certo na lista dos jogadores que não seriam aproveitados, mas Oswaldo resolveu lhe dar uma nova oportunidade e o atacante não esconde a gratidão pelo treinador. "Ele disse que eu estava nos planos e, por isso, não tenho o que falar dele. Só agradecer e produzir pela confiança que ele está me dando", comentou o jogador.

Além da gratidão, Maikon Leite também mostra personalidade e bom senso. Ele admite que em sua primeira passagem não conseguiu render o esperado, mas que sua passagem pelo futebol mexicano pode ajudá-lo no retorno ao clube. "A torcida do Palmeiras é exigente. Sei que fiquei devendo e espero ser o jogador que fui quando estive fora do Palmeiras", projetou.