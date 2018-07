Maikon Leite promete aproveitar espaço no Palmeiras

SÃO PAULO - Com a contusão de Luan, que ficará 10 semanas afastado por causa de cirurgia no pé esquerdo, o atacante Maikon Leite deve ganhar espaço no time titular do Palmeiras. E, apesar de lamentar o problema médico do companheiro, ele promete aproveitar a oportunidade.

Nos dois últimos jogos, quando Luan já estava afastado por causa das dores no pé, Maikon Leite foi o escolhido pelo técnico Luiz Felipe Scolari para substituí-lo no ataque palmeirense. E deve ser assim novamente na partida desta sexta-feira, contra o Guaratinguetá.

"É chato entrar no time quando alguém está lesionado. A gente lamenta e espera que o Luan volte logo e com o time bem. Vou tentar fazer com que o torcedor não sinta falta dele", disse Maikon Leite, feliz com sua produção nos dois últimos jogos. "Quero aproveitar o bom momento."

Maikon Leite também comentou sobre a nova parceria com o recém-contratado atacante argentino Barcos, com quem ele formou dupla na vitória sobre o Ituano na última rodada do Paulistão. "O homem cheira gol. Acho que vai dar muito certo a gente jogando junto", avaliou.