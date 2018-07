Maikon Leite promete surpreender defesa do Santos no Paulistão

SÃO PAULO - De volta ao Palmeiras, após se recuperar de lesão, Maikon Leite não esconde a motivação de retornar ao time justamente em um dos momentos mais decisivos da temporada. A equipe vai começar a disputar no fim de semana uma sequência de jogos decisivos, tanto no Paulistão, quanto na Copa Libertadores.

O primeiro duelo será contra o Santos, no sábado. Vale vaga na semifinal do Estadual. O atacante admite preocupação com o time de Neymar, no jogo a ser disputado na Vila Belmiro, mas avisou que o Palmeiras vai tentar surpreender a defesa rival.

"A gente sabe que o Santos tem jogadores perigosos no ataque. Mas, do mesmo jeito que temos de nos preocupar, eles também têm de se preocupar com a gente. Se eles derem bobeira na defesa, a gente tem atacantes para surpreender. Vamos lá para vencer de qualquer jeito", declarou Maikon Leite.

Depois do confronto regional, o Palmeiras vai viajar até o México, na próxima terça, para o jogo de ida contra o Tijuana, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida da volta está marcada para o dia 14 de maio. Com tantos duelos decisivos pela frente, o atacante prega concentração jogo a jogo nas duas competições.

"Em muitos momentos desta semana para a outra, uma conversa vai ser muito mais produtiva do que treinamentos. Temos de pensar jogo a jogo. No momento, focaremos no Santos. Temos de focar sempre no próximo jogo, esse é o melhor jeito", afirmou.