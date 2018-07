Maikon Leite quer Palmeiras sem medo do Flamengo

SÃO PAULO - Mesmo sem uma casa fixa, o Palmeiras vai bem quando atua frente à sua torcida neste Campeonato Brasileiro. Até aqui, foram cinco jogos e cinco vitórias, sem nenhum gol sofrido. São três triunfos no Canindé, um em São José do Rio Preto e outro no Pacaembu. O estádio municipal paulistano será palco da próxima partida do time alviverde, no domingo, contra o Flamengo, aumentando a expectativa por mais um resultado positivo.

"Vamos nos esforçar para que continue assim, queremos manter esta bela campanha como mandantes. Em compensação, o Flamengo ainda não perdeu na competição. Vai ser um belo jogo", comentou o atacante Maikon Leite.

Uma vitória contra o Flamengo faria o Palmeiras ultrapassar o rival, que é o vice-líder com um ponto a mais, e manter-se firme no G-4 do Brasileirão. Maikon Leite sabe que o desafio não será fácil.

"O Flamengo tem um time muito forte, um conjunto excelente, todos lá estão muito bem. A campanha neste início de campeonato mostra bem a força deles. Mas não podemos temê-los. Nosso time também está bem, e eles vão ter que se preocupar com a gente assim como nós estamos atentos a eles. Vamos para cima do Flamengo", garantiu o atacante, que marcou dois gols nos três jogos que já fez pelo clube.

"Fiz só três partidas, mas já estou bem à vontade dentro de campo, tranquilo, até porque o grupo me recebeu muito bem aqui. Com mais alguns poucos jogos, já dá chegar ao ponto ideal de entrosamento com os companheiros", completou.

Kléber. Na tarde desta quarta-feira, Felipão comandou um trabalho com bola em campo reduzido. O atacante Kléber foi ao gramado da Academia de Futebol, mas só treinou fisicamente, por aproximadamente 40 minutos, acompanhado do auxiliar de preparação física do time, Marco Aurélio Schiavo.