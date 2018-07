Mainz anuncia contratação de técnico dinamarquês Sétimo colocado da última edição do Campeonato Alemão, o Mainz anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do técnico dinamarquês Kasper Hjulmand. Ele chega para substituir Thomas Tuchel, que surpreendentemente pediu demissão do cargo após cinco temporadas à frente da equipe.