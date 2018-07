Mainz bate Augsburg e ultrapassa o rival na tabela do Alemão

Em confronto direto pelo meio da tabela do Campeonato Alemão, o Mainz recebeu o Augsburg nesta sexta-feira e venceu por 2 a 0. O resultado fez os donos da casa ultrapassarem justamente o adversário, subindo para a nona colocação, com 25 pontos. O Augsburg é o 11.º, com 23.

Diante do apoio da torcida, o Mainz começou melhor nesta sexta a abriu o placar aos 30 minutos. Córdoba deu ótimo passe de cabeça para Oztunali, que desviou na saída do goleiro para marcar. Na etapa final, o Augsburg foi para cima em busca de uma reação, mas os donos da casa selaram o resultado aos 16 minutos com Jairo, em cobrança de pênalti.

A partida abriu a 20.ª rodada do Campeonato Alemão, que terá sequência neste sábado com seis partidas, com destaque para o líder Bayern de Munique, que visita o vice-lanterna Ingolstadt. O Augsburg volta a campo na sexta que vem, quando recebe o Bayer Leverkusen. No dia seguinte, o Mainz recebe o Werder Bremen.