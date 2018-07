Mainz bate Schalke e se iguala ao rival no 4º lugar

Se o Bayern de Munique parece cada vez mais perto do título e o Borussia Dortmund tem folga em segundo, a briga que mais anima o Campeonato Alemão é pelas duas vagas restantes na Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, a 21.ª rodada começou com um confronto direto. Jogando em casa, o Mainz venceu o Schalke por 2 a 1 e se igualou em pontos aos rivais.

Ambos agora somam 33 pontos, iguais também no saldo de gols: dois. O Schalke fica à frente, em quarto lugar, porque marcou três gols a mais que o Mainz. As duas equipes seguem atrás do Hertha Berlin, que tem 35 pontos, e à frente do Bayer Leverkusen e do Borussia Mönchengladbach, ambos com 32. No fim de semana, todos jogam fora de casa.

Nesta sexta, ganhou quem jogava diante da torcida. Em Mainz, Bussmann abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Belhanda empatou no início da segunda etapa, mas Baumgartlinger voltou a colocar o Mainz na frente, de cabeça, decretando a vitória por 2 a 1.

ESPANHA - Pelo Espanhol, o único jogo do dia envolveu dois times que brigam contra a degola. Jogando em casa, o Sporting Gijón saiu na frente, mas levou o empate em 2 a 2 do Rayo Vallecano.

Ainda um pouco acima da zona de degola, em 15.º, o Rayo Vallecano foi a 24 pontos, enquanto o Gijón tem 23 pontos, com uma partida a menos - ainda precisa enfrentar o Barcelona no jogo adiado por conta do Mundial de Clubes. Las Palmas e Espanyol ainda jogam por esta 24.ª rodada e, se vencerem, jogam o Rayo e o Gijón para a zona de rebaixamento.