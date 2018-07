Mainz decepciona e perde do Schalke no Alemão

O Mainz decepcionou feio neste domingo. Mesmo jogando em casa, a equipe foi surpreendida pelo Schalke 04 e perdeu por 1 a 0, distanciando-se de vez do líder Borussia Dortmund. A partida, válida pela 16.ª rodada do Campeonato Alemão, teve ainda um pênalti desperdiçado para cada equipe.

Com o decepcionante resultado, o Mainz permaneceu com 30 pontos e, depois de iniciar a rodada como vice-líder, terminou apenas na quarta colocação, dois pontos atrás do Bayer Leverkusen e um do Hannover - o Borussia Dortmund tem 43. O Schalke, por sua vez, está com 19 e briga pelas posições intermediárias.

O time visitante começou melhor e desperdiçou um pênalti logo aos oito minutos, com Huntelaar. Mas ainda no primeiro tempo, Farfan marcou o gol da vitória. O Mainz teve grande chance de empatar aos 28 da etapa final, quando Schurrle também errou pênalti.

Ainda neste domingo, o Freiburg confirmou o favoritismo e ganhou do lanterna Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, em casa. Com o resultado, a equipe chegou aos 27 pontos e subiu para a quinta posição.