Mainz derrota o Werder Bremen e fica mais longe da zona de rebaixamento

O Mainz derrotou em casa o Werder Bremen por 2 a 1, neste domingo, na última partida da 10.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado positivo, chega aos 12 pontos, na 12.ª colocação, mais longe da zona de rebaixamento, enquanto que o time de Bremen fica com 17, em sexto lugar.

Mateta, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Gbamin, aos 6 da etapa final, fizeram os gols do Mainz, na partida realizada na Opel Arena, em Mainz. O peruano Pizarro diminuiu para o time visitante, aos 23.

Na próxima rodada, o Mainz visita o Freiburg, enquanto que o Werder Bremen recebe o Borussia Mönchengladbach. O grande destaque do próximo final de semana é o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.

O Borussia Dortmund lidera o campeonato com 24 pontos, quatro a mais que Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique.