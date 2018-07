Mainz e Hoffenheim empatam e não chegam à liderança do Alemão

Na abertura da sexta rodada do Campeonato Alemão, Mainz e Hoffenheim fizeram um confronto direto valendo a liderança. Mas, como o jogo terminou 0 a 0, os dois desperdiçaram a chance de assumir provisoriamente a primeira colocação, que continua nas mãos do Bayern de Munique.

Com o empate desta sexta-feira em Mainz, as duas equipes ficaram com os mesmos 10 pontos, dividindo a segunda colocação do campeonato, ambas ainda invictas. Enquanto isso, o Bayern de Munique lidera com 11 pontos e pode ampliar a vantagem neste sábado, quando visita o Colonia.

Sem poder contar com o atacante japonês Okazaki, artilheiro do campeonato com cinco gols, que está contundido, o Mainz não teve força ofensiva para furar a defesa adversária. Do lado do Hoffenheim, o brasileiro Roberto Firmino criou chances, mas não conseguiu marcar o gol.

Além de Colonia x Bayern de Munique, a sexta rodada do Campeonato Alemão terá mais cinco jogos neste sábado: Freiburg x Bayer Leverkusen, Paderborn x Borussia Mönchengladbach, Schalke x Borussia Dortmund, Stuttgart x Hannover e Wolfsburg x Werder Bremen.