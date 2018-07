Mainz é superado em casa e fica longe do líder Borussia O Mainz foi derrotado pelo Hannover por 1 a 0, em casa, neste sábado, e ficou mais distante do líder do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time deixou de ser o vice-líder isolado - agora conta com a companhia do Bayer Leverkusen ao seu lado - e está sete pontos atrás do Borussia Dortmund, disparado no topo, com 31 pontos.