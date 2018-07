Mainz ganha em casa na abertura da rodada do Alemão O Mainz mostrou a sua força em casa e ganhou do Nuremberg por 3 a 0, nesta sexta-feira, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Alemão. Com a boa vitória, o time manteve a segunda colocação e aumentou um pouco a pressão sobre o líder Borussia Dortmund.