Mainz perde do Colônia e cai para quinto no Alemão

Esta foi a terceira derrota do Mainz em cinco rodadas do returno do Alemão. Com 37 pontos, o time foi ultrapassado pelo Hannover, que empatou em 1 a 1 com Werder Bremen, também neste domingo, e foi a 38 pontos na tabela, em quarto.

Na ponta de baixo da tabela, a vitória do Colônia - com dois gols de Lukas Podolski e outros dois de Milivoje Novakovic - tira o time da zona de rebaixamento, subindo para a 13ª posição. O Werder Bremen, com o empate em casa, vai da 15ª para a 14ª colocação.

Com os resultados da rodada, o Wolfsburg entrou na zona de rebaixamento, onde tem a companhia de Stuttgart e do Borussia Mönchengladbach. Outro Borussia, o Dortmund, lidera, seguido de longe pelo Bayer Leverkusen e pelo Bayern de Munique.