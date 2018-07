Mainz tropeça e perde chance de encostar no Borussia Dortmund

O Mainz desperdiçou a chance de se aproximar do líder Borussia Dortmund neste sábado. Jogando fora de casa, o time perdeu do Eintracht Frankfurt por 2 a 1, pela 15.ª rodada do Campeonato Alemão.

Apesar da derrota, o Mainz não fica com o segundo lugar da tabela em risco, com 30 pontos. No entanto, poderá ver o Borussia aumentar ainda mais a vantagem na liderança. Se vencer o Nuremberg, no domingo, o líder do campeonato abrirá dez pontos de diferença para o segundo colocado. O Eintracht soma 23 pontos, na oitava posição.

Com o apoio da torcida, o time de Frankfurt saiu na frente neste sábado. Russ abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. O Mainz buscou o empate antes do intervalo, com Schürrle, em cobrança de pênalti, aos 42. Mas Gekas, também em penalidade, garantiu a vitória dos donos da casa aos 41 minutos da segunda etapa.

Também neste sábado, o Hannover derrotou o lanterna Monchengladbach, por 2 a 1, fora de casa, e subiu para a terceira colocação da tabela, com 28 pontos. O Freiburg fez a lição de casa e derrotou o Hamburgo, por 1 a 0, encostando nos primeiros colocados. Agora, o time anfitrião soma 24 pontos, na quinta colocação. O Hamburgo segue distante dos líderes, com 21.

Em Wolfsburg, o meia brasileiro Diego reencontrou seu ex-time, o Werder Bremen, em um empate sem gols. Os dois times continuam com uma campanha irregular, na parte intermediária da tabela. Ainda neste sábado, Stuttgart empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim, atual sexto colocado, com 23 pontos.