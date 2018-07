Mainz vence Bayer Leverkusen e vira líder no Alemão

Com os resultados, o Mainz chegou aos 24 pontos e tomou a primeira colocação do Borussia Dortmund, que está com 22. O Bayer Leverkusen, por sua vez, se manteve com 15 e desperdiçou boa chance de encostar nos líderes.

Depois de ser derrotado na última rodada pelo Hamburgo e perder os 100% de aproveitamento no Alemão, o Mainz se recuperou em grande estilo. Um gol marcado pelo meia austríaco Andreas Ivanschitz, aos 25 minutos do segundo tempo, garantiu o importante triunfo.

Apesar do empate em casa neste domingo, o Borussia Dortmund também tem o que comemorar. Após Demba Ba marcar para o Hoffenheim aos 10 minutos do primeiro tempo, o gol de empate saiu dos pés do brasileiro Antonio da Silva apenas nos acréscimos da etapa final.

Ainda neste domingo, o Stuttgart deixou a última colocação ao vencer o St. Pauli por 2 a 0. Está agora em 14.º, com sete pontos.