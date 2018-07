Mainz vence Borussia Dortmund e segue entre os líderes

O Mainz comprovou neste sábado ser mesmo uma das surpresas deste início do Campeonato Alemão. Jogando em casa, derrotou o poderoso Borussia Dortmund por 2 a 0 e se manteve entre os líderes, com os mesmos oito pontos do primeiro colocado Paderborn - Hoffenheim e Bayern de Munique têm a mesma pontuação.

Vice-campeão alemão nas duas últimas temporadas - o título ficou com o Bayern de Munique em ambas -, o Borussia Dortmund vem decepcionando no começo do campeonato atual. Agora, após quatro rodadas já disputadas, segue com seis pontos somados e ocupa apenas a oitava colocação.

No jogo deste sábado, o Mainz saiu na frente com o japonês Shinji Okazaki, que abriu o placar aos 21 minutos do segundo tempo e marcou seu quarto gol no campeonato, ficando sozinho na artilharia. Logo depois, o Borussia Dortmund teve a chance de empatar, mas o italiano Immobile perdeu pênalti.

Quem não faz, toma. Como diz o tradicional ditado do futebol, o Mainz ampliou a vantagem logo depois do pênalti perdido pelo Borussia Dortmund. Em contra-ataque aos 29 minutos, Ginter foi tentar fazer o corte dentro da área e acabou marcando gol contra, definindo o placar de 2 a 0.