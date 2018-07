Mainz vence e embola briga por vaga na Liga Europa Com o Bayern de Munique com uma mão e meia na taça de campeão alemão, as disputas por posições subsequentes anima a competição. Nesta sexta-feira, na abertura da 21.ª rodada, o Mainz venceu o Hannover por 2 a 0 e esquentou ainda mais a briga pelas duas vagas oferecidas pelo Alemão na Liga Europa.