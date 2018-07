Mainz vence fora de casa e sobe para 2.º no Alemão

Para se manter na segunda colocação da tabela, o Mainz torcerá por um tropeço do Bayer Leverkusen, que enfrentará o Freiburg no domingo e poderá recuperar o segundo posto. Mais cedo, neste sábado, o líder Borussia perdeu do Eintracht Frankfurt por 1 a 0.

Mesmo jogando fora de casa, o Mainz não teve dificuldade para abrir 2 a 0 no placar, com gols de Schürrle, aos 11 e aos 28 minutos do primeiro tempo. Lehmann descontou aos 33, para os anfitriões, mas Szalai aumentou a vantagem dos visitantes antes do intervalo, aos 41.

No segundo tempo, Lehmann voltou a balançar as redes para o St. Pauli, aos 18 minutos. No entanto, a reação não teve sequência. E o Mainz marcou o quarto gol para decretar a vitória na casa do adversário. Caligiuri foi o autor do gol, aos 38 minutos.

As duas equipes só voltam a campo em janeiro, após um recesso de quase um mês no Campeonato Alemão. O Mainz visitará o Stuttgart, enquanto o St. Pauli vai duelar com o Freiburg no dia 15.