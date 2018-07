Mainz vence lanterna e fica mais perto da Liga Europa

Schurrle, aos 42 minutos da segunda etapa, marcou o único gol da vitória que leva o Mainz aos 48 pontos na tabela, em quinto. O Nuremberg, primeiro time fora da zona de classificação à Liga Europa, tem 43 e visita o Kaiserslautern no sábado.

A seis rodadas do fim da competição, o Mainz, que chegou a brigar pelo título, ainda almeja um salto maior: ficar com a terceira vaga à Liga dos Campeões, atualmente com o Hannover, que tem apenas cinco pontos a mais.

Já o Mönchengladbach segue na lanterna, com apenas 26 pontos, a quatro de sair da zona de rebaixamento. Último colocado durante boa parte do Alemão, coleciona 17 derrotas e terá que vencer boa parte dos seus últimos seis jogos para escapar da queda.