Maior acionista do Arsenal compra ações por R$ 2,6 bi e vira único dono do clube

O norte-americano Stan Kroenke, que é o acionista majoritário do Arsenal, fez uma proposta de 549 milhões de libras (cerca de R$ 2,6 bilhões) para assumir o controle total do clube inglês. A oferta, já aceita e publicada pela Bolsa de Londres, foi divulgada de forma oficial pela sua empresa, a KSE (Kroenke Sports and Entertainment), e fará com que o magnata se torne dono de 97% das ações do time.

O empresário era proprietário de 67% das ações do clube e agora será o único administrador do Arsenal após a sua proposta de adquirir os 30% que pertenciam a Alisher Usmanov e sua empresa, a Red and White Securities, ser aceita pelo magnata russo.

Kroenke ofereceu 29.419 libras (algo em torno de R$ 140 mil) por ação que era pertencente a Usmanov, que possuía um total de 18.695 ações na divisão que fatiava o controle do clube entre eles. Com esta venda consumada, o Arsenal passou a ter o seu valor total avaliado em 1,8 bilhão de libras (aproximadamente R$ 8,7 bilhões).

Usmanov, que fez fortuna na indústria do aço, tentou por várias vezes adquirir 100% das ações do Arsenal, mas fracassou e nesta terça-feira divulgou um comunicado para confirmar que aceitou a proposta de Kroenke. "Decidi vender minhas ações do Arsenal Football Club, que poderá se tornar o melhor clube de futebol do mundo. Desejo tudo de melhor e grande sucesso a este maravilhoso clube de futebol e a todos aqueles cujas vidas e carreiras se cruzaram dentro dele", afirmou o russo.

Agora única proprietária do Arsenal, a KSE também já é dona do time de futebol americano Los Angeles Rams, que disputa a NFL, a principal liga profissional da modalidade nos Estados Unidos. E a empresa de Kroenke também se manifestou oficialmente nesta terça para confirmar que "fez a oferta para adquirir 100% da propriedade do clube" e disse apreciar "a dedicação do senhor Usmanov ao Arsenal"

De acordo com a KSE, porém, com a compra das ações que pertenciam ao russo o Arsenal se beneficiará por ter "um só proprietário com mais capacidade de movimentação e rapidez para a estratégia e ambições do clube". Agora com poderes totais para definir os rumos do time, Kroenke era visto por Usmanov como um investidor de liderança passiva, opinião compartilhada por muitos torcedores do Arsenal, que nos últimos tempos vem perdendo espaço para clubes como Manchester City e Chelsea na Inglaterra.

Embora a compra das ações de Usmanov signifique que Kroenke passou a deter 97% do controle do Arsenal, a sua empresa esclareceu nesta terça-feira que os donos dos 3% restantes deverão receber 29.419,64 libras (cerca de R$ 141 mil) por ação que possuem e isso fará com que 100% do clube fique nas mãos da KSE.

O Arsenal passou a contar com um único proprietário cinco dias antes de fazer a sua estreia na temporada 2018/2019 do Campeonato Inglês. O time, que passou a ser comandado por Unai Emery após a saída de Arsène Wenger, receberá o Manchester City, atual campeão, neste domingo, às 12 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. O técnico francês deixou o clube depois de 22 anos à frente da equipe.