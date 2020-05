Maior artilheiro das Copas, Klose é anunciado como novo auxiliar do Bayern

O Bayern de Munique tem agora um campeão mundial em sua comissão técnica. Nesta quinta-feira, o clube alemão anunciou a promoção de Miroslav Klose para o cargo de auxiliar da equipe principal, comandada pelo treinador Hansi Flick. Maior artilheiro de todas as Copas do Mundo no masculino, o ex-centroavante trabalhava como técnico do time sub-17.

De acordo com a diretoria do clube da região da Baviera, Klose, hoje com 41 anos, começará o seu trabalho, previsto até a metade de 2021, no time principal no final deste mês, já com o Campeonato Alemão retomado após o final da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus - a competição será reiniciada no próximo dia 16.

"É muito bom, estou realmente ansioso pela tarefa. Hansi Flick e eu nos conhecemos muito bem desde nossos anos em conjunto com a seleção alemã, confiamos um no outro profissional e pessoalmente. Para mim, este é o próximo passo na minha carreira como treinador. Espero que, com a minha experiência, possa dar uma contribuição importante para garantir que o Bayern atinja seus objetivos esportivos", disse Klose.

Como atleta profissional, o ex-centroavante jogou pelo Bayern de Munique entre 2007 e 2011, auxiliando nas conquistas do Campeonato Alemão (2007/2008 e 2009/2010), da Copa da Alemanha (2007/2008 e 2009/2010), da Supercopa da Alemanha (2009/2010 e 2010/2011) e da extinta Copa da Liga da Alemanha (2007 e 2008). Além do clube alemão, Klose defendeu Werder Bremen, Kaiserslautern, Hamburgo e Lazio (Itália).

"Com sua experiência como ex-profissional de alto nível, Miro é o complemento perfeito para nossa equipe de treinadores. Nós nos conhecemos e nos valorizamos há muito tempo e tivemos grande sucesso junto com a seleção", comentou Hansi Flick.