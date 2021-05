Maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, Gabriel Barbosa homenageia Zico

Autor de um dos gols do Flamengo no empate, por 2 a 2, com o Unión la Calera, nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores, o atacante Gabigol alcançou a marca de maior artilheiro do time na competição sul-americana.

"17 gols! Que honra! Agradecer a todos que me ajudaram a chegar neste recorde!! Obrigado, Flamengo, e obrigado Rei Zico por tantos ensinamentos!", postou o jogador nas redes sociais, após superar o feito do maior ídolo do clube rubro-negro.

Gabriel tem chance de aumentar ainda mais esta artilharia pois o Flamengo, além dos dois jogos que restam na fase de grupos, tem grandes chances de classificação para as oitavas de final. O time soma dez pontos, contra quatro da LDU e três do Vélez Sarsfield, que jogam na quinta-feira. Em caso de vitória do time equatoriano, a equipe de Rogério Ceni garante sua classificação matematicamente. O Unión La Calera só tem dois pontos.

Agora, o time volta suas atenções para as finais do Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Fluminense, às 21h05, no Maracanã.