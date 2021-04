Maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século, Cano celebra vitória

Grande destaque da vitória do Vasco sobre o Resende por 3 a 1, neste sábado, o atacante Germán Cano marcou dois gols, chegou aos 29 como jogador vascaíno e ultrapassou Petkovic, já aposentado, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do clube carioca no século 21. O sérvio defendeu o Vasco entre 2002 e 2004, marcou 28 gols e sagrou-se campeão estadual em 2003.

"A sensação é muito boa. Primeiramente, chegar ao Vasco e representar essa camisa que tem muita história. É um orgulho muito grande para mim. Espero junto com todos deixar o Vasco onde ele realmente merece. Sou agradecido com toda torcida e espero continuar nesse caminho, com muito trabalho e responsabilidade", disse o argentino.

Cano também elogiou o trabalho do técnico Marcelo Cabo e afirmou que o time está no caminho certo para conquistar seus objetivos, principalmente a volta à elite do futebol brasileiro. "É um treinador que nos dá muitas ferramentas para que possamos dar o nosso melhor dentro de campo. Pouco a pouco estamos entendendo tudo o que ele quer e colocando em prática. Precisamos seguir assim, com muito trabalho e sacrifício para que o processo dê resultados", comentou.

Com 17 pontos, o Vasco está garantido na semifinal da Taça Rio, mas aguarda o fim da rodada para saber o adversário.