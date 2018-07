Maior artilheiro, Roque Santa Cruz anuncia aposentadoria da seleção do Paraguai

Maior artilheiro da história da seleção do Paraguai, o atacante Roque Santa Cruz anunciou nesta terça-feira que se aposentará da equipe ao fim das duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Aos 35 anos, ele acumula 32 marcados pela seleção em 111 jogos, desde 1999.

"Foi uma decisão difícil, mas, após conversar com o técnico Francisco Arce, estou anunciando minha saída da seleção logo após estas partidas contra o Peru e a Bolívia", disse o atacante, ao fim do treino desta terça. "Acho que é o meu momento para me dedicar somente a mim e ao meu clube."

Na reta final de sua carreira, Santa Cruz voltou a defender neste ano as cores do Olimpia, clube no qual foi revelado. Antes disso, teve longa passagem pelo futebol europeu. Jogou por times como o Bayern de Munique, Manchester City e Málaga.

Santa Cruz marcou seus primeiros gols com a camisa paraguaia na goleada de 4 a 0 sobre o Japão, em julho de 1999, pela Copa América. O último gol, antes das duas próximas rodadas das Eliminatórias, saiu em setembro de 2013, na fase qualificatória para a Copa de 2014. Ele não jogou no Brasil, mas defendeu o Paraguai nos Mundiais de 2002, 2006 e 2010.

Sétimo colocado na tabela das Eliminatórias, o Paraguai vai enfrentar o Peru nesta quinta-feira, em casa. Na próxima terça, o adversário será a Bolívia em La Paz. O técnico Arce não garantiu que Roque Santa Cruz será titular nestas partidas.