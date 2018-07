Maior artilheiro, Zico assina Livro de Ouro do Maracanã

RIO - Maior artilheiro da história do Maracanã, Zico escreveu, na noite desta quarta-feira, mais um capítulo de sua vida no estádio. O ex-camisa 10 do Flamengo assinou o Livro de Ouro do estádio, honraria cedida aos maiores ídolos e pernonalidades que passaram pelo estádio.

"Assinar esse livro significa gratidão. É gratificante receber este tipo de homenagem aqui no Maracanã", disse Zico, que foi o segundo a deixar a sua marca na publicação. O primeiro foi Zagallo, tetracampeão mundial pela seleção brasileira. Em seu registro no Livro de Ouro, Zico não escondeu a emoção e o sentimento pelo estádio. "Essa aqui sempre foi a minha segunda casa. Tive os maiores momentos da minha vida esportiva aqui dentro. Com muito orgulho e satisfação deixo aqui o meu registro e minha gratidão. Saudações rubro-negras, Zico".

Autor de 333 gols no Maracanã, Zico não é apenas um grande idolo da torcida do Flamengo, mas sim do futebol brasileiro. Além do clube carioca, onde conquistou quatro vezes o Campeonato Brasileiro, além de uma Libertadores e um Mundial, Zico jogou também na Udinese, da Itália e no futebol japonês. Na seleção brasileira, ele disputou três Copas do Mundo.